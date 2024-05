La Soluzione ♚ Pregare in latino

: ORARE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Pregare in latino: Di pregare o invocare, ed era basata sul geroglifico egizio, pronunciato in modo diverso. in semitico, infatti, la lettera era pronunciata [h] (ma in parole... Laborare est orare: frase tardo latina, dal significato letterale: «lavorare è pregare» e senso traslato «anche il lavoro, se fatto con la giusta intenzione, è una preghiera». La frase ha probabilmente origine dal motto dei monaci benedettini, «ora et labora» (prega e lavora). Si noti come il significato di "labor" dall'originale "fatica" era già passato a quello dell'odierno "lavoro". Mentre i benedettini intendevano dire che il monaco non doveva unicamente ritirarsi in preghiera, ma comunque sostentarsi, in questa versione viene in un certo senso presupposto il valore assoluto del lavoro.

Altre Definizioni con orare; pregare; latino;