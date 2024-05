La Soluzione ♚ Obiettiva nel giudicare

: SERENA

Curiosità su Obiettiva nel giudicare: Di uno o più altri tratti dell'individuo o dell'oggetto. un esempio è giudicare intelligente, a prima vista, un individuo di bell'aspetto. edward lee... Serena Jameka Williams (Saginaw, 26 settembre 1981) è un'ex tennista statunitense. Soprannominata The Queen (La regina), è considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi, anche da leggende di questo sport come Chris Evert, grazie alla sua forza fisica e mentale, ai suoi potenti colpi da fondo campo e al miglior servizio del circuito, nel corso di una carriera da professionista della durata di ventisette anni (1995-2022). Williams si è aggiudicata 73 titoli WTA in singolare: 23 di questi sono prove del Grande Slam (record femminile nell'Era Open), che la rendono la seconda tennista di sempre ad aver vinto più Major in questa ...

