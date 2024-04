La Soluzione ♚ Modo di giudicare

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Modo di giudicare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CRITERIO

Curiosità su Modo di giudicare: Conti di lodron risentirono e furono in qualche modo subordinati al principe vescovo di trento. i "liberi" comuni rurali delle valli giudicarie mantennero... In aritmetica, i criteri di divisibilità sono degli algoritmi utilizzati per determinare la divisibilità di un numero intero per un certo fattore, senza la necessità di eseguire una divisione esplicita. Questi criteri si basano su una serie di operazioni eseguite sulle cifre che compongono il numero. Tali operazioni dovrebbero essere sufficientemente semplici da potersi fare a mente o comunque essere più veloci rispetto alla divisione. Poiché i criteri di divisibilità operano direttamente sulle cifre del numero, la loro applicabilità dipende dalla base in cui il numero è espresso. In pratica, si considerano solamente i criteri per i numeri ...

