Si seguono nel giudicare

: I criteri RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) sono un sistema creato dal RECIST Working Group utilizzato in radiologia oncologica per la stima della risposta ai trattamenti citostatici (chemioterapia antitumorale e radioterapia). Tali criteri sono primariamente dimensionali, applicabili indistintamente a tutte le metodiche radiologiche (tranne l'ecografia) e consentono di determinare se un paziente ha avuto una risposta alle terapie completa o parziale oppure se la sua malattia è stabile o è andata in progressione.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: criteri m pl . plurale di criterio. Sillabazione: cri | tè | ri. Etimologia / Derivazione: vedi criterio .