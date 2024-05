La Soluzione ♚ Il filosofo greco maestro di Cicerone

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : POSIDONIO

Curiosità su Il filosofo greco maestro di cicerone: Disambiguazione – "cicerone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicerone (disambigua). marco tullio cicerone (in latino marcus tullius... Posidonio, di Apamea, detto di Rodi (in greco antico: sed, Poseidnios; Apamea, 135 a.C. circa – Rodi, 50 a.C.), è stato un filosofo, geografo e storico greco antico. Appartenente alla scuola stoica, fu considerato il più grande filosofo della sua epoca, tanto che, per l'ampiezza degli studi, fu soprannominato "Atleta".

