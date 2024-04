La Soluzione ♚ Compare negli smartphone scrivendo messaggi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Compare negli smartphone scrivendo messaggi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TASTIERA

Curiosità su Compare negli smartphone scrivendo messaggi: Un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a cupertino, in california... La tastiera, in informatica, è una periferica di input del computer destinata all'inserimento manuale di dati, numerici o alfanumerici, nella memoria del computer e al controllo del computer stesso. Può essere incorporata nell'unità centrale del computer (come ad esempio avviene negli home computer e nei computer portatili) o essere una periferica esterna o interna.

