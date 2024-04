La Soluzione ♚ Lo scorrimento d un testo in verticale sul monitor

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo scorrimento d un testo in verticale sul monitor. SCROLL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Lo scorrimento d un testo in verticale sul monitor: Rotellina che consente la funzione di scorrimento verticale. l'etimologia del nome deriva dal vocabolo che in lingua inglese indica topo, per via della... Ninja Scroll (, Jubei Ninpucho) è un film d'animazione del 1993 diretto da Yoshiaki Kawajiri. La pellicola è ispirata dai racconti Ninpucho di Futaro Yamada; l'anime infatti è ambientato nel Giappone feudale e narra delle vicende del ninja Jubei. Il film venne proiettato per la prima volta il 5 giugno 1993 in Giappone e il 6 dicembre 1996 negli Stati Uniti. Dieci anni dopo, nel 2003, è stata pubblicata una serie animata di 13 episodi dal medesimo titolo, ancora sotto la supervisione di Yoshiaki Kawajiri (già noto per Wicked City - La città delle bestie).

Altre Definizioni con scroll; scorrimento; testo; verticale; monitor;