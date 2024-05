La Soluzione ♚ L intestino con il colon

: CRASSO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L intestino con il colon: Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il colon (lat. colon) è il tratto terminale dell'apparato digerente per molti vertebrati. più corto e con diametri... Marco Licinio Crasso (in latino Marcus Licinius Crassus Dives, pronuncia classica o restituta: ['marks l'k.ni.s 'kras.ss 'dius]; Roma, 115 a.C./114 a.C. – Carre, 53 a.C.) è stato un politico e comandante militare della Repubblica romana, esponente della Gens Licinia e figlio del ricco e nobile Publio Licinio Crasso Dive, console nel 97 a.C. Principale responsabile della spietata repressione della rivolta di Spartaco, nel 60 a.C. diede vita a un accordo passato alla storia con il nome di primo triumvirato, un'alleanza di carattere politico ed economico stretta con Gneo Pompeo Magno e Gaio Giulio Cesare. In base a questo patto ...

Altre Definizioni con crasso; intestino; colon;