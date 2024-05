L intestino con il duodeno

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: L'intestino tenue o piccolo intestino (lat. intestinum tenue) è la prima parte dell'intestino dove il chimo si trasforma in chilo. È l'organo più lungo di tutto l'apparato digerente. L'intestino tenue è lungo circa 3/4 m e il suo diametro è di 2,5 cm se ripiegato su sé stesso. Esso viene distinto in tre porzioni: duodeno, digiuno e ileo. In esso si completa la scomposizione chimica degli alimenti e avviene l'assorbimento di quasi tutte le sostanze nutritive.

tenue m e f sing (pl.: tenui)

di poco spessore

Sostantivo

tenue m e f sing (pl.: tenui)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte dell’intestino racchiusa tra lo stomaco e l'intestino cieco

Sillabazione

tè | nue

Pronuncia

IPA: /'tnwe/

Etimologia / Derivazione

dal latino tenuis, che è correlato con tendere cioè "tendere"

Sinonimi

esiguo, esile, fine, fragile, leggero, lieve, sottile, piccolo, filiforme, impalpabile, aereo, minuto

(di colore) delicato, pallido, pastello, sbiadito, sfumato, smorto, vago, evanescente, etereo

delicato, pallido, pastello, sbiadito, sfumato, smorto, vago, evanescente, etereo (di suono) debole, fioco, flebile, impercettibile, sommesso

debole, fioco, flebile, impercettibile, sommesso (di voce) fievole

fievole (senso figurato) (di argomento, contributo) esiguo, vago, debole, irrilevante

Contrari

grosso, forte, massiccio, spesso, grande, voluminoso, abbondante, voluminoso,

(di colore) acceso, carico, intenso, vivace, vivo

acceso, carico, intenso, vivace, vivo (di suono) forte, sonoro, squillante

forte, sonoro, squillante netto, preciso

(senso figurato) (di argomento, contributo) rilevante

Parole derivate