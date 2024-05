La Soluzione ♚ Gesù vi mutò l acqua in vino

: CANA

Curiosità su Gesu vi muto l acqua in vino: La tramutazione dell'acqua in vino, conosciuta anche come miracolo delle nozze di cana, è il primo miracolo di gesù, compiuto durante un matrimonio a... Punta Cana fa parte del distretto Punta Cana-Bávaro-Veron-Macao, nella municipalità di Higüey nella provincia di La Altagracia (la più orientale delle province della Repubblica Dominicana). L'area dispone di spiagge che si affacciano sia sul mar dei Caraibi che sull'oceano Atlantico ed è una località turistica sin dagli anni 70 del XX secolo. Il nome Punta Cana si riferisce alle palme di canna presenti nella regione, e significa letteralmente "punta del bastone di palma bianco".

