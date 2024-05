La Soluzione ♚ Ciò che manca al muto

: PAROLA

La soluzione di Ciò che manca al muto per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Cio che manca al muto: Dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti precisi che indichino puntualmente la... La parola (dal greco paaß parabolè, attraverso il latino parabola, poi alterato in paràula nel volgare) è l'espressione orale o scritta di un'informazione o di un concetto, ovvero la rappresentazione di un'idea svolta a mezzo e nel presupposto di un riferimento convenzionale. In morfologia la parola è definita come un elemento linguistico costituito da un morfema libero o da una sequenza di morfemi legati. In sintassi si fa riferimento alla parola come a un'entità della frase associata a una determinata parte del discorso. Elemento basilare della comunicazione verbale, la parola assume in questa il ruolo di unità minima di trasmissione ...

