La Soluzione ♚ Un ingrediente che non manca nel pinzimonio

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un ingrediente che non manca nel pinzimonio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PEPE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un ingrediente che non manca nel pinzimonio: Sono considerate ideali per essere gustate semplicemente lesse con un pinzimonio di olio extravergine di oliva e sale. l'insalata accompagna molti piatti... Il pepe è una spezia che si ricava dalle piante del genere Piper, che appartengono alla famiglia delle Piperacee. La specie più importante, il Piper nigrum, è quella da cui si ricavano diverse varietà di pepe, fra cui il pepe nero e quello bianco, e tutte dal sapore piccante e dalle presunte proprietà afrodisiache. Il termine "pepe" identifica inoltre il "pepe lungo" (Piper longum), meno apprezzato a causa del suo sapore bruciante.

Altre Definizioni con pepe; ingrediente; manca; pinzimonio;