La Soluzione ♚ Uno spettacolo muto La definizione e la soluzione di 9 lettere: Uno spettacolo muto. PANTOMIMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Uno spettacolo muto: Il cinema muto è il periodo cinematografico antecedente l'avvento del sonoro, vale a dire dal 1895 fino al 1927, anno in cui venne distribuito il primo... Nell'antichità greca e romana, il pantomimo era uno spettacolo affidato all'azione mimica di un attore, accompagnato da musica, e a volte da una voce narrante le azioni sulla scena. I Greci lo chiamavano danza italica. A Roma fu introdotto in età imperiale sotto Augusto (nel 22 a.C. circa) da Pilade di Cilicia e Batillo d'Alessandria; consisteva in una danza con orchestra (flauti e zampogne) e coro, su soggetti sia comici sia tragici o simili ... Altre Definizioni con pantomima; spettacolo; muto; Viene rappresentata senza dire una sola parola; Il Brignano dello spettacolo; Spettacolo suddiviso in numeri; Uomini di spettacolo; Lo divenne il cinema muto; Celebre film muto cui collaborò D Annunzio;

