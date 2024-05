La Soluzione ♚ È celebre quello di Delfi

: ORACOLO

Curiosità su E celebre quello di delfi: L'attuale città della grecia, vedi delfi (grecia centrale). questa voce o sezione sugli argomenti antica grecia e mitologia greca non cita le fonti necessarie... L'oracolo (dal latino oraculum) è un essere o un ente considerato fonte di saggi consigli o di profezie, un'autorità infallibile, solitamente di natura spirituale. Lo stesso termine può riferirsi anche a una predizione del futuro dispensata dagli dei attraverso oggetti o forme di vita ma anche grazie a delle sacerdotesse che, cadute in estasi, assumevano il dio nel proprio corpo. Il volere degli dei veniva comunicato agli uomini in vario modo: con segni sulle viscere delle vittime sacrificali, con i movimenti della statua del dio durante la processione o degli oggetti gettati in una fonte, attraverso lo stormire delle fronde di un albero ...

