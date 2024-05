La Soluzione ♚ C è anche quello di girasole

: OLIO

Curiosità su C e anche quello di girasole: Disambiguazione – "girasole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi girasole (disambigua). progetto:forme di vita - implementazione classificazione... Il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è utilizzato per indicare un liquido organico ad alta viscosità, lipofilo (cioè miscibile con altri oli) e idrofobo (cioè immiscibile con acqua). In origine il termine si riferiva unicamente all'olio di oliva, ricavato dalla spremitura dei frutti dell'olivo. In seguito questo nome è stato esteso a tutti i lipidi che si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente e anche ad altri liquidi che presentano proprietà simili ma composizione differente (ad esempio oli minerali). Sono utilizzati a scopo alimentare, come combustibili, lubrificanti e nella produzione di ...

