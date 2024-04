La Soluzione ♚ Antico popolo della Calabria

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ITALI

Curiosità su Antico popolo della calabria: Vedi calabria (disambigua). la calabria (afi: /ka'labrja/; calabria in calabrese, aaßa (kalavrìa) in grecanico, kalabrì in arbëresh, calabria in occitano)... Gli Itali (in greco Italói) erano un antico popolo Italico, probabilmente un ramo degli Enotri, che occupava la punta meridionale della penisola dal 1000 a.C. circa. Secondo Antioco di Siracusa, abitavano la Calabria meridionale (Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro) e prendevano il nome dal mitico re Italo. Si espansero verso nord e verso l'entroterra. Si è ipotizzato che il nome autoctono fosse quello di "Vituli", ossia Vitelli ("Vitulus" in Latino e "Vitlu" in Umbro) e che derivasse dal loro animale totemico. Ancora secondo Antioco, gli Itali erano, assieme ai Morgeti e ai Siculi, uno dei tre rami degli Enotri. In un altro ...

