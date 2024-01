La definizione e la soluzione di: La città uzbeka da cui prende nome un tipo di tappeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Afghano è la pecora di marco polo (ovis ammon polii), che prende il nome dal primo viaggiatore che la descrisse al mondo occidentale. alta un metro al...

Bukhara (in uzbeco Buxoro; in russo , Buchara; in persiano , Bukhara; detta anche Bucara in italiano), capoluogo della regione di Bukhara, è una città dell'Uzbekistan, con una popolazione calcolata in 231.793 abitanti nel 2010. Il toponimo deriva quasi certamente dal termine vihara, che designava un monastero buddista.