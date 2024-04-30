La tipica focaccina romagnola

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La tipica focaccina romagnola' è 'Piadina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIADINA

Perché la soluzione è Piadina? La piadina è una specialità della cucina romagnola, caratterizzata da una sfoglia sottile e morbida, spesso farcita con ingredienti vari come prosciutto, formaggi o verdure. Questa preparazione tradizionale si distingue per la sua semplicità e versatilità, rappresentando un simbolo di convivialità e tradizione nella regione. La sua consistenza leggera e il gusto delicato la rendono un piatto apprezzato sia come snack che come pasto completo. La piadina mantiene intatto il suo ruolo di protagonista nelle tavole romagnole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tipica focaccina romagnola". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La tipica focaccina romagnola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Piadina

Quando la definizione "La tipica focaccina romagnola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tipica focaccina romagnola" conferma che la soluzione 'Piadina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Piadina

P Padova I Imola A Ancona D Domodossola I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tipica focaccina romagnola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piadina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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