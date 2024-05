Significato della soluzione per: La tipica focaccina greca

È un cibo tradizionale delle cucine del Medio Oriente e del Mediterraneo, dal Nordafrica all'Afghanistan. Viene anche chiamata pita greca o pane arabo. Nella gastronomia greca, il significato del termine pita è comunque molto ampio: sta anche a significare una qualsiasi torta salata o dolce, come ad esempio la vasilopita o la spanakopita (quest'ultima preparata principalmente con pasta phyllo e spinaci). La pita (in greco pta, in albanese pite, in ebraico o , in arabo , in turco pide) è un tipo di pane piatto lievitato, rotondo, a base di farina di grano.

Lombardo: Sostantivo: pita f sing . gallina. Sillabazione: pì | ta. Pronuncia: IPA: /'pi.ta/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Termini correlati: öv, pulesin, galina, gall, crott. Proverbi e modi di dire: pita-pita: tipico richiamo per le galline. Giovanni Ambrogio Biffi, Varon milanes de la lengua de Milan e Prissian de Milan de la parnonzia milanesa, 1750, pag.