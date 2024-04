La Soluzione ♚ Chi vi prende parte si siede per terra

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIT IN

Curiosità su Chi vi prende parte si siede per terra: Variante l'esecutore nello schiacciare l'avversario a terra non rimane in piedi ma si siede a terra accompagnando la caduta dell'avversario. questa manovra... Il sit-in, o sit-down, è una forma di protesta basata sull'occupazione di un'area allo scopo di attirare l'attenzione sulle istanze dei contestatori. Strade, piazze e prossimità di uffici governativi o di società private contestate sono i tipici luoghi di un sit-in, proposto dai suoi praticanti come forma di lotta nonviolenta. Il sit-in è stato utilizzato dai movimenti studenteschi del Sessantotto ed è una forma di protesta diffusa anche in Italia. Una remota attestazione di questa pratica risale alla tarda antichità e vide protagonista sant'Ambrogio, allora vescovo nella città di Milano, nei suoi dissidi con l'imperatrice Giustina, seguace ...

