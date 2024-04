La Soluzione ♚ I vincitori di Hastings

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NORMANNI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su I vincitori di hastings: Il molo di hastings, in lingua inglese hastings pier, è un molo turistico di hastings, situato nell'east sussex, in inghilterra. il molo fu inaugurato... I Normanni (da Nordmanni o Nordmaenner, ossia "Uomini del Nord") erano un popolo norreno che si stanziò in Neustria, regione nel nord-ovest della Francia, agli inizi del X secolo. Originari dei territori scandinavi, principalmente dalla Danimarca e Norvegia, dopo varie scorrerie su suolo francese decisero di giurare fedeltà al re Carlo III in cambio di una vasta superficie territoriale nel nord del Regno dei Franchi Occidentali.

Altre Definizioni con normanni; vincitori; hastings;