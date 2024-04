La Soluzione ♚ Rivela il passaggio di una persona

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Rivela il passaggio di una persona. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORMA

Curiosità su Rivela il passaggio di una persona: Scanzonati, ricchi di intelligenza e humor mai banale), per i temi trattati (le relazioni familiari, l'amicizia, l'amore, il passaggio dall'adolescenza... Orma – impronta di piede umano o zampa di animale lasciata sul terreno Orma – popolazione africana stanziata nel bacino del fiume Tana, in Kenya Lingua orma – lingua del popolo Orma, varietà della lingua oromo Francisco Mariano de Orma (1777-1841) – politico e rivoluzionario argentino Adolfo Orma (1863-1947) – politico e avvocato argentino, ministro delle opere pubbliche ORMA – acronimo di Ocean Racing Multihull Association 2517 Orma – asteroide della fascia principale

