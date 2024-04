La Soluzione ♚ Può essere a cassettoni

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SOFFITTO

Curiosità su Puo essere a cassettoni: Numero che indica perfezione, essendo sette i pianeti visibili a occhio nudo. i cassettoni sono di misura decrescente procedendo verso l'alto, e sono assenti... Il soffitto è la superficie che fa da limite superiore interno in una stanza. Non è, generalmente, un elemento strutturale; si tratta della parte inferiore di un tetto o di un piano superiore. I soffitti, soprattutto nel passato, erano spesso decorati con affreschi o mosaici. Uno dei soffitti affrescati più famosi è quello della Cappella Sistina, di Michelangelo Buonarroti. Un particolare tipo di soffitto è quello a cassettoni, con scomparti regolari solitamente quadrati. Altro tipo di soffitto in uso nei secoli XIV e XV è il cosiddetto soffitto alla francese, nel quale l'interspazio tra le travi a vista che lo sostengono è uguale alla ...

