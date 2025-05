La prende chi intraprende nei cruciverba: la soluzione è Iniziativa

INIZIATIVA

Curiosità e Significato di "Iniziativa"

L’iniziativa si riferisce alla capacità di agire in modo autonomo e proattivo, prendendo l'iniziativa per avviare progetti o intraprendere azioni. Essa implica una volontà di affrontare sfide e perseguire obiettivi, spesso quando gli altri esitano. In questo contesto, chi ha iniziativa è colui che si fa avanti e crea opportunità per sé stesso o per gli altri.

Come si scrive la soluzione: Iniziativa

Non riesci a risolvere la definizione "La prende chi intraprende"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

