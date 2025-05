Non manca all intraprendente nei cruciverba: la soluzione è Iniziativa

Home / Soluzioni Cruciverba / Non manca all intraprendente

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non manca all intraprendente' è 'Iniziativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INIZIATIVA

Curiosità e Significato di "Iniziativa"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Iniziativa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Iniziativa.

Iniziativa si riferisce alla capacità di prendere l'iniziativa, di avviare progetti o azioni senza bisogno di essere invitati o guidati. Essa indica un atteggiamento proattivo e dinamico, tipico di persone intraprendenti, che cercano opportunità e affrontano sfide con determinazione e creatività.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo desta ciò che mancaManca nel fezChe manca di nessoSe manca non ci si può abbronzareManca ai Bastardi di Tarantino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Iniziativa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non manca all intraprendente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L V I C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VICOLO" VICOLO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.