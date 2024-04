La Soluzione ♚ Si paga al casellante in autostrada

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PEDAGGIO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si paga al casellante in autostrada: Lire) e si paga sempre in uscita: le tangenziali di milano e torino, al contrario, si pagano solo per l'attraversamento, solo in alcuni punti. in origine... Il pedaggio è una tassa che si paga al gestore (pubblico o privato) per l'uso di una infrastruttura viaria, generalmente secondo una tariffa o proporzionale alla distanza percorsa e al tipo di veicolo usato o forfettaria. Il termine viene dal latino pes, pedis (piede), poiché si applicava originariamente ai pedoni in genere per l'attraversamento di un ponte.

Altre Definizioni con pedaggio; paga; casellante; autostrada;