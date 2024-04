La Soluzione ♚ Una tappa lungo l autostrada

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Una tappa lungo l autostrada. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOTEL

Curiosità su Una tappa lungo l autostrada: Nel 2008, dopo quattro anni. la lunghezza di questa autostrada è di 28 km. su questa autostrada sono previste due uscite: quella di m'diq e quella di... Un motel (da motor hotel), detto anche autostello o autoalbergo è una struttura ricettiva alberghiera, situata, in genere, lungo un'autostrada o un'importante arteria stradale.

