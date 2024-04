La Soluzione ♚ Il rifornitore sull autostrada lo è sempre

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il rifornitore sull autostrada lo è sempre. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APERTO

Curiosità su Il rifornitore sull autostrada lo e sempre: Volta di proprietà del suo rifornitore, ma non accettando le regole proprie del suo nuovo lavoro, decide di licenziarsi e di trasferirsi con tutta la... Studio Aperto è il telegiornale di Italia 1, a cura della redazione di TGcom24, in onda dal 16 gennaio 1991. È diretto da Andrea Pucci, in quanto direttore della struttura, e coadiuvato da Anna Broggiato, in qualità di condirettrice.

