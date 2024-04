La Soluzione ♚ La si paga al locatore

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIGIONE

Curiosità su La si paga al locatore: L'immobile in caso di sfratto. la condotta negligente dell'amministratore crea e configura un potenziale danno al singolo locatore così come a tutto il condominio... La locazione, in diritto, costituisce il contratto col quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o "canone").

