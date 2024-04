La Soluzione ♚ La nostra patria

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ITALIA

Curiosità su La nostra patria: la nostra patria europa è il titolo del discorso pronunciato a parigi il 21 aprile 1954 da alcide de gasperi in occasione della conferenza parlamentare... L'Italia (AFI: /i'talja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato membro dell'Unione europea, situato nell'Europa meridionale e occidentale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare unitaria e conta una popolazione di circa 59 milioni di abitanti, che ne fanno il terzo Stato dell'Unione europea per numero di abitanti. La capitale è Roma. Delimitata dall'arco alpino, l'Italia confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; la penisola italiana si protende nel mar Mediterraneo, circondata dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, ...

Altre Definizioni con italia; nostra; patria;