La nostra specie

Latino

Locuzione nominale

Curiosità su: Homo sapiens (Linnaeus, Systema naturae, 1758), (dal latino «uomo sapiente») è la definizione tassonomica dell'essere umano moderno. Appartiene al genere Homo, di cui è l'unica specie vivente, alla famiglia degli ominidi e all'ordine dei primati. L'epoca del periodo interglaciale medio, circa 300 000 anni fa, vide la comparsa in Africa orientale della specie Homo sapiens. Secondo le teorie prevalenti, dal continente africano, circa 65-75 000 anni fa (o, secondo altre evidenze, alcune decine di migliaia di anni prima), in stretta coincidenza con una fortissima riduzione della popolazione globale, parte della specie iniziò un percorso migratorio che, attraverso un corridoio mediorientale, la portò a diffondersi e diversificarsi sull'intero pianeta fino all'epoca odierna, con importanti impatti fisici e biologici sull'ambiente e sul clima. La precisa datazione dei primi esemplari definibili sapiens, tradizionalmente posta a circa 130 000 anni fa, è stata spostata dalle scienze paleontologiche più indietro nel tempo, grazie a ritrovamenti nei tufi vulcanici della valle del fiume Omo in Etiopia.

homo sapiens

uomo intelligente

Locuzione nominale

homo sapiens ( approfondimento)

(antropologia) (sociologia) specie di animale vertebrato appartenente alla classe dei mammiferi, all'ordine dei primati, alla famiglia degli ominidi, al genere Homo che, nella classificazione di Linneo, comprende tutte le etnie dell'uomo, distinte dagli altri esseri viventi per il maggiore sviluppo in massa e complessità del sistema nervoso, che permette loro di formulare pensieri in forma di linguaggio, creatività, determinazione di causa ed effetto e messa a punto di regole di comportamento

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

Letteralmente uomo intelligente