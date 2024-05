Combatte la nostra battaglia

Aggettivo

Curiosità su: L'alleanza (dal francese alliance, verbo allier, a sua volta dal latino alligare "legare a") è un accordo internazionale in base al quale due o più Stati si impegnano ad aiutarsi reciprocamente nel raggiungimento di un certo obiettivo politico. Per estensione, il termine viene usato anche per analoghe unioni tra due o più partiti politici, enti o associazioni varie, che collaborano a un fine comune. Quando il termine è usato nel contesto della guerra o della lotta armata, una formale alleanza militare non è necessaria perché si venga percepiti come un alleato: è sufficiente ad esempio la cobelligeranza.

alleato m sing

che ha stipulato un patto di alleanza

Sostantivo

alleato m sing

chi ha stipulato un patto di alleanza gli Stati Uniti sono un alleato storico anche della Francia

Voce verbale

participio passato maschile di alleare

Sillabazione

al | le | à | to

Pronuncia

IPA: /alle'ato/

Etimologia / Derivazione

da alleare

Sinonimi

socio, amico, associato, confederato

(militare)cobelligerante

Contrari

antagonista, avversario, nemico, oppositore, rivale

Parole derivate