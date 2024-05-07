La terra nostra e dei nostri padri

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La terra nostra e dei nostri padri' è 'Madrepatria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADREPATRIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La terra nostra e dei nostri padri" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La terra nostra e dei nostri padri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Madrepatria? La terra che abbiamo ereditato dai nostri antenati rappresenta il legame con le radici storiche e culturali di un popolo. È il luogo che ci dà identità, sicurezza e appartenenza, trasmettendo valori e tradizioni di generazione in generazione. Questo concetto sottolinea l'importanza di custodire e rispettare il territorio che ci è stato consegnato, mantenendo vivo il senso di appartenenza e di responsabilità verso il patrimonio comune.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La terra nostra e dei nostri padri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La terra nostra e dei nostri padri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Madrepatria:

M Milano A Ancona D Domodossola R Roma E Empoli P Padova A Ancona T Torino R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La terra nostra e dei nostri padri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

