La Soluzione ♚ Un fenomeno da spiritisti

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARANORMALE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un fenomeno da spiritisti: In ambito spiritista era two worlds, che aveva una discreta diffusione e che pubblicizzava le iniziative spiritiste locali. gli spiritisti britannici... Il termine paranormale si applica a quei fenomeni (detti anche anomali) che risultano contrari alle leggi della fisica e agli assunti scientifici e che, se misurati secondo il metodo scientifico, sono risultati inesistenti o, nel caso di fenomeno esistente, comunque spiegabili solo sulla base delle conoscenze attuali. Secondo i parapsicologi, invece, esisterebbero fenomeni non spiegabili in base alle leggi scientifiche attuali e la maggioranza dei parapsicologi si aspetta che future ricerche spieghino queste anomalie, anche se ritengono che non saranno spiegabili fino a che non verrà operata una rivoluzione nella scienza attuale. La ...

Altre Definizioni con paranormale; fenomeno; spiritisti;