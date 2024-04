La Soluzione ♚ Fenomeno da sensitivi La definizione e la soluzione di 11 lettere: Fenomeno da sensitivi. PARANORMALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fenomeno da sensitivi: Ders., lexikon der parapsychologie, münchen 1988, pp. 491–493. ^ animali sensitivi, su cicap. url consultato il 12 febbraio 2024. ^ enciclopedia_cicap (pdf)... Il termine paranormale si applica a quei fenomeni (detti anche anomali) che risultano contrari alle leggi della fisica e agli assunti scientifici e che, se misurati secondo il metodo scientifico, sono risultati inesistenti o, nel caso di fenomeno esistente, comunque spiegabili solo sulla base delle conoscenze attuali. Secondo i parapsicologi, invece, esisterebbero fenomeni non spiegabili in base alle leggi scientifiche attuali e la maggioranza ... Altre Definizioni con paranormale; fenomeno; sensitivi; Controllo di un fenomeno; Controllo continuativo di un fenomeno;

PARANORMALE

