Custodia per cellulari

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Custodia per cellulari' è 'Skin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SKIN

Perché la soluzione è Skin? Una skin è una copertura che avvolge il dispositivo mobile, offrendo protezione e personalizzazione. Questa protezione si applica alla superficie esterna del cellulare, creando uno strato sottile che può essere facilmente rimosso o sostituito. Le skin sono realizzate con materiali come vinile o plastica e sono disponibili in vari disegni, colori e texture, permettendo agli utenti di esprimere il proprio stile. La loro funzione principale è quella di preservare il telefono da graffi e usura quotidiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Custodia per cellulari". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Custodia per cellulari nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Skin

In presenza della definizione "Custodia per cellulari", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Custodia per cellulari" conferma che la soluzione 'Skin' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Skin

S Savona K Kappa I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Custodia per cellulari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Skin' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Facinorosi dalla testa rasataUn rivestimento per cellulariCustodia protettiva per cellulariLa telefonia dei cellulariUna custodia per le ceneriUna custodia del sartoCustodia foderata in velluto