La presenza simultanea di sentimenti opposti

Con il termine ambivalenza (combinazione delle parole latine ambi (entrambi) e valentia (forza, capacità)) si intende la compresenza di emozioni o sentimenti sia positivi sia negativi nei confronti di uno stesso oggetto, di una stessa persona o di una stessa idea.

Italiano

Sostantivo

ambivalenza f

tendenza a risposte emotive opposte nei riguardi di uno stesso oggetto (persona o altro)

Sillabazione

am | bi | va | lén | za

Pronuncia

IPA: /ambiva'lntsa/

Etimologia / Derivazione

formato da ambi- e valenza