La Soluzione ♚ Abile a distribuire le carte fra

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CROUPIER

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Copia

Croupier è un termine francese; indica l'addetto, generalmente di un casinò, che si occupa di accettare le scommesse dei giocatori, servire al tavolo da gioco, controllare la liceità delle puntate dei giocatori e pagare le vincite. La parola deriva da chevalier accroupi che significa "cavaliere accovacciato" ed indicava la persona, di solito appartenente alla cavalleria o alla nobiltà, accovacciata accanto ai giochi di società per servire i partecipanti. Il croupier riceve solitamente un compenso fisso per il proprio operato da parte dell'organizzatore del gioco. Le mance che i giocatori generosamente lasciano confluiscono, di solito, in ...

