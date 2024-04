La Soluzione ♚ Conferma la lontananza dal luogo del delitto

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALIBI

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Conferma la lontananza dal luogo del delitto: L'espressione "delitto perfetto". essi vennero arrestati e tenuti in custodia per il "delitto continuato di illegale detenzione e porto in luogo aperto al... Il termine alibi (che deriva dalla lingua latina e che tradotto letteralmente, significa altrove, in altro luogo), in diritto, viene utilizzato per riferirsi a una prova logica in base alla quale si intende dimostrare che un accusato di un reato non poteva trovarsi nel luogo in cui esso è avvenuto. Per estensione alibi è diventato sinonimo di attenuante, giustificazione.

