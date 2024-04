La Soluzione ♚ Con Monza in una provincia lombarda

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BRIANZA

Curiosità su Con monza in una provincia lombarda: La provincia di monza e della brianza è una provincia italiana della lombardia di 875 774 abitanti istituita l'11 giugno 2004, e divenuta operativa nel... La Brianza (Briànsa in dialetto brianzolo) è un'area geografica prevalentemente collinosa della Lombardia, a nord di Milano. Il suo confine meridionale è delimitato dai comuni di Solaro, Limbiate, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Brugherio, San Maurizio al Lambro (anticamente territorio del comune di Monza), Carugate, Caponago, Cavenago di Brianza e Cambiago. Il confine orientale è delimitato dal fiume Adda che lo separa dal Bergamasco. Il confine settentrionale si inserisce nel cosiddetto triangolo lariano a partire dal soppresso comune di Civenna, da Magreglio dove in ...

