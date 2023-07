La provincia lombarda con Merate e Barzio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia lombarda con Merate e Barzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LECCO

Significato/Curiosita : La provincia lombarda con merate e barzio

la provincia di lecco è una provincia italiana della lombardia di 331 953 abitanti, il cui capoluogo è la città di lecco. è stata istituita dallo scorporo... Disputa non è risolta. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. lecco (afi: ['lekko], pronuncia locale ['lkko], pronuncia[·info], lècch in dialetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

