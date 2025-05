È la più vasta provincia lombarda nei cruciverba: la soluzione è Brescia

BRESCIA

Curiosità e Significato di "Brescia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Brescia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Brescia? Brescia è la provincia più estesa della Lombardia, una regione del nord Italia. Conosciuta per la sua ricca storia e cultura, Brescia offre un mix affascinante di monumenti antichi e moderni, rendendola una meta imperdibile per chi ama l'arte e la storia. Inoltre, il suo territorio spazia dalle colline alle montagne, offrendo paesaggi mozzafiato e numerose opportunità per gli amanti della natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città delle eroiche dieci giornateLa provincia lombarda con le ferriereLa città da cui parte la Mille MigliaUna provincia lombardaLa città lombarda dei più famosi liutaiBorgo in provincia di Terni fra i più belli d Italia

Come si scrive la soluzione Brescia

B Bologna

R Roma

E Empoli

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

