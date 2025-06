Insieme a Monza in una recente provincia lombarda nei cruciverba: la soluzione è Brianza

Home / Soluzioni Cruciverba / Insieme a Monza in una recente provincia lombarda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Insieme a Monza in una recente provincia lombarda' è 'Brianza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRIANZA

Curiosità e Significato di Brianza

Non fermarti alla soluzione! Conosci Brianza più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Brianza.

Perché la soluzione è Brianza? La parola Brianza indica una zona geografica e culturale della Lombardia, situata vicino a Monza. È nota per il suo tessuto industriale, artigianale e agricolo, oltre che per le sue affascinanti colline e paesaggi. La Brianza rappresenta un importante cuore economico e sociale della regione, unendo tradizione e modernità in un territorio ricco di storia e vitalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa provincia con MonzaCon Monza in una provincia lombardaUna provincia lombardaProvincia lombarda sigla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Brianza

Hai davanti la definizione "Insieme a Monza in una recente provincia lombarda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I A A C S D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARDIAS" CARDIAS

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.