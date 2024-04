La Soluzione ♚ Coadiuvano il sindaco

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASSESSORI

Curiosità su Coadiuvano il sindaco: O, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere. coadiuvano le altre forze di polizia dello stato quando queste ne facciano richiesta... L'assessore o consigliere in Italia è il componente dell'organo esecutivo di un ente territoriale locale, in particolare della giunta regionale, provinciale o comunale, diverso dal presidente (che, nel caso del comune, è il sindaco). La denominazione è utilizzata anche nelle giunte delle unioni di comuni, comprese le comunità montane e, in certe città (ad esempio Roma), delle circoscrizioni di decentramento comunale.

