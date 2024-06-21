Fanno parte della giunta comunale

Home / Soluzioni Cruciverba / Fanno parte della giunta comunale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fanno parte della giunta comunale' è 'Assessori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSESSORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fanno parte della giunta comunale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fanno parte della giunta comunale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fanno parte della giunta comunale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Assessori

La soluzione associata alla definizione "Fanno parte della giunta comunale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fanno parte della giunta comunale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Assessori:

A Ancona S Savona S Savona E Empoli S Savona S Savona O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fanno parte della giunta comunale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Affiancano il sindaco all interno di una giuntaCoadiuvano il sindacoFanno parte degli accessori dell autoNe fanno parte anche oche e gallineNe fanno parte i viaggi di piacereFanno parte del folkloreFanno parte della morsa