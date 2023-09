La forma di protesta per la quale ci si siede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma di protesta per la quale ci si siede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIT IN

Significato/Curiosita : La forma di protesta per la quale ci si siede

L'amianto gag del divano: i simpson si siedono sul divano. contemporaneamente una famiglia di topi entra nella sua tana e si siede sul divano in maniera simile... Wikipedia. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. il sit-in, o sit-down, è una forma di protesta basata sull'occupazione di un'area allo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

