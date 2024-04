La Soluzione ♚ La Terra nei prefissi

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GEO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La terra nei prefissi: *prefissi che in alcuni dizionari potrebbero essere indicati come prefissoidi o primi elementi. i prefissoidi sono prefissi che indicano altre proprietà... Geo è un programma televisivo italiano di genere documentario, in onda dal 1984 su Rai 3. La trasmissione è attualmente condotta da Sveva Sagramola e da Emanuele Biggi, biologo e fotografo amante della natura. Gli argomenti trattati vanno dalla cultura al clima, dagli animali alle nuove tecnologie, dalla natura alla gastronomia fino all'attualità ed è, dietro al TG3, il secondo programma più longevo tuttora trasmesso su Rai 3.

Altre Definizioni con geo; terra; prefissi;