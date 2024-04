La Soluzione ♚ Si prende andandosene

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si prende andandosene. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CONGEDO

Curiosità su Si prende andandosene: si attira le ire della suocera. dopo un incidente increscioso fra le tre donne zia scolastica prende la madre di mattia a vivere con sé; andandosene,... Il congedo militare è il termine con cui s'identifica la condizione di un individuo che abbia assolto i propri obblighi militari, come ad esempio il servizio di leva militare o la cessazione dal rapporto di servizio come volontario o dal servizio permanente effettivo all'interno delle forze armate.

