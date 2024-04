La Soluzione ♚ Che resiste nel tempo

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DUREVOLE

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Curiosità su Che resiste nel tempo: L'ossidazione dell'acciaio cor-ten si realizza nell'arco di sei mesi, quindi resiste nel tempo, ma varie aziende americane come corten+ permettono di realizzare... In psicologia e psichiatria un disturbo psichico o mentale (in inglese: mental disorder) è una condizione patologica che colpisce la parte che riguarda la sfera comportamentale, relazionale, cognitiva o affettiva di una persona in modo disadattativo, vale a dire sufficientemente forte da rendere problematica la sua integrazione socio-lavorativa e/o causargli una sofferenza personale soggettiva. Quando il disagio diventa particolarmente importante, disadattativo, durevole o invalidante si parla spesso di malattia mentale. Le malattie mentali sono dunque alterazioni psicologiche e/o comportamentali relative alla personalità dell'individuo che ...

