La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : KIEV

Curiosità su La capitale dell ucraina: Con l'omonima repubblica popolare ucraina ma con capitale kiev che è nota anche col nome di repubblica nazionale ucraina per distinguersi dalla prima. con... Kiev (in ucraino , Kyïv, , AFI: ['kjiu]; in russo , Kiev , AFI: ['ki(j)f]; in yiddish: Kiv), in italiano chiamata storicamente Chiovia, è una città a statuto speciale dell'Ucraina, capitale e città più popolosa del paese nonché capoluogo dell'omonima oblast', dalla quale è amministrativamente indipendente. Nel 2020 la popolazione era pari a 2 967 360 abitanti.

